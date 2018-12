Club Vrijdag Eindhoven in andere handen

EINDHOVEN - Club Vrijdag, Eindhovens meest populaire pop-up club, is over gegaan in andere handen. Stijn Thoonen heeft het concept verkocht aan Bert Zwaans en Harry van der Hoorn.

,,Na 7,5 jaar vond ik het een mooi moment om te verkopen. Ik heb er zo'n 35 georganiseerd", zegt Thoonen. ,,Ik denk dat een nieuwe frisse blik een goede ontwikkeling is voor het concept. Bovendien ben ik eind maart vader geworden en had ik de behoefte om na een lange tijd even wat gas terug te nemen.”

Trendy

Wat in 2011 begon als een vrijdagavondborrel voor zo'n 200 mensen is anno 2018 uitgegroeid tot een exclusief en trendy feestje voor gemiddeld duizend mensen, om de twee maanden op een steeds wisselende locatie in Eindhoven.

,,Vanaf het begin hebben we doelbewust ingezet op een doelgroep van 25 tot 55-jarigen. Voor die mensen is in Eindhoven nog steeds weinig tot niets te doen. Ze gaan niet meer wekelijks stappen, hebben kinderen en moeten dus een oppas regelen. Maar áls ze dan een keer uitgaan, moet het meteen góed zijn. Dát heb ik altijd met Club Vrijdag willen bieden.”

Volwassen

Belangrijk voor Thoonen was dat zijn Club Vrijdag niet verloren zou gaan. ,,Maar het kindje is intussen volwassen en het is mooi dat het zo goed doordraait. Kijk maar naar de laatste paar edities, die hebben we met Bert en Harry -met mij op de achtergrond - samen gedaan. Onder Bert en Harry denk ik dat het een mooie nieuwe groei gaat doormaken.”

Bert Zwaans, één van de nieuwe eigenaren van Club Vrijdag: ,,Wij zijn al die jaren vaste bezoekers van Club Vrijdag geweest. Het was altijd al een topfeest, maar wij willen wat meer swingende en dansende mensen zien. De muziek mag bij ons wel wat steviger. Verder zal er niet zo heel veel veranderen. Misschien dat we gaan kijken of we het concept Club Vrijdag in andere plaatsen kunnen uitrollen.”

Uitverkocht