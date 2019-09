Clubhuis van voetbalclub RPC krijgt vorm op sportpark De Heihoef

Bouwbedrijf Borrenbergs uit Luyksgestel is volop bezig met de bouw van de kantine en de kleedlokalen. Met daarnaast een verhoogd overdekt terras. Even was er vertraging vanwege een gevonden vleermuis, maar die heeft inmiddels een ander onderkomen gevonden. Ook was er bij de sloop van het oude kleedlokaal asbest aangetroffen, maar de uitvoerder van Borrenbergs bezweert dat de oplevering nog steeds gepland staat voor de kerstvakantie.

Wintercompetitie

RPC-voorzitter Jan van den Broek kijkt uit naar de winterstop bij de voetbalcompetitie. Dan gaat de club met veel vrijwilligers aan de slag om het nieuwe onderkomen in te richten. ,,De keuken, de bar, het geluid, het materiaalberging, daar zullen we onze handen vol aan hebben. Want half januari gaan we onze wedstrijden hier al spelen.”

Aanvankelijk had RPC weinig zin in de verhuizing. ,,We hebben daar een geweldige tijd gehad, midden tussen andere sportclubs. Maar het werd daar steeds drukker. Op de Heihoef hebben we straks weer de ruimte.”