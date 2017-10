Cluster van softwarebedrijven op BIC in Eindhoven

Fabriek van de Toekomst

Joep Brouwers, waarnemend directeur van Brainport Development: „Onze maakindustrie is zo concurrerend mede dankzij de software die we ‘verstoppen’ in de ongelofelijk complexe machines. Dat is voor ons de reden geweest om deze ‘software bedrijven’ te ondersteunen met het opzetten van hun samenwerking. Met het realiseren van deze 'Fabriek van de Toekomst' laten we zien dat we als regio erkennen dat software toegevoegde waarde levert voor iedereen.”