CO2 vangen en hete chips koelen; deze Eindhovense startups gaan naar ‘s werelds grootste techbeurs

EINDHOVEN - Normaal maakt innovatief Eindhoven zich deze dagen klaar voor een trip naar Las Vegas. Daar vindt in januari de Consumer Electronics Show (CES) plaats, ‘s werelds grootste technologiebeurs. Dit jaar is de beurs online. Deelnemers uit deze regio presenteren zich. Vandaag deel twee, over CO2 vangen en hete chips.

Carbyon

Minder CO2 uitstoten is natuurlijk een nobel doel. Maar Carbyon uit Eindhoven gaat een stapje verder. Dit vorig jaar opgerichte bedrijf wil reeds uitgestoten CO2 uit de lucht vangen. ,,Als we de klimaatdoelen willen halen, moeten we ook CO2 van afgelopen 150 jaar terughalen uit de atmosfeer.”

Dat zegt Hans de Neve (52), directeur van Carbyon. Dat bedrijf ontwikkelt een machine met daarin een soort luchtdoorlatende folie waaraan CO2-deeltjes blijven plakken. Die gevangen CO2 kan later gebruikt worden bij de productie van brandstof of worden opgeslagen onder de grond. Carbyon is niet als enige bedrijf bezig met het afvangen van CO2, maar claimt het afvangen economisch rendabel te kunnen doen. Iets waar het tot dusver aan schort.

Het systeem van Carbyon is nog volop in ontwikkeling. De Neve hoopt halverwege 2022 een eerste prototype te presenteren ,,Tijdens de CES willen we in contact komen met technologiebedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het apparaat”, zegt hij. ,,En we willen graag in contact komen met investeerders.”

Volledig scherm Helena Samodurova van Incooling. © Incooling

Incooling

Foto’s, kattenfilmpjes of online navigatie. We versturen constant data over en weer. Onze honger is niet te stillen. Maar al die gegevens moeten wel ergens verwerkt worden. Dat gebeurt in gebouwen vol servers, waar de temperatuur gestaag oploopt bij veel dataverkeer. Om die datacenters te koelen is energie nodig. Heel veel energie.

Nu gaat koelen vaak met behulp van ventilatoren of airco’s. Incooling uit Eindhoven bedacht een andere oplossing. Die is een stuk efficiënter. ,,We koelen niet de lucht in een centrum, maar de chips in een server”, zegt medeoprichter van Incooling Helena Samodurova (25).

Die chips vormen namelijk de bron van alle warmte. Incooling houdt ze op een constante temperatuur door een koelblokje direct op de chip te plaatsen. ,,Wij zorgen voor een temperatuur die altijd stabiel is”, zegt Samodurova.

Op CES gaat ze op zoek naar investeringen en bedrijven die willen proefdraaien met Incooling. ,,Ons systeem is klaar om getest te worden in een reële omgeving.”

Volledig scherm Artist's impression van de machine die Carbyon ontwikkelt. © Carbyon