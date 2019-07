Coach gemeente Eindhoven berispt voor schenden van geheimhoudingsplicht

Schietpar­tij­en in regio volgen elkaar rap op: nu al bijna evenveel kogelge­weld als in heel 2018

7:00 Het regent kogelgeweld in Oost-Brabant in de eerste zes maanden van het jaar. Er vonden al bijna evenveel schietpartijen plaats als in heel 2018. Ook het bezit van vuurwapens neemt toe. „Dit is verontrustend.”