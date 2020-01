Code geel voor lokale gladheid en zeer dichte mist in het zuidoosten, vertraging Eindhoven Airport

Verdachte stapt na achtervol­ging en spoor van vernieling zelf in politiewa­gen, maar raakt gewond bij aanhouding

19 januari EINDHOVEN - De man die zaterdag na meerdere vernielingen, mishandeling en een achtervolging in Eindhoven is opgepakt, is een 21-jarige Eindhovenaar. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Zondag bleek dat dat gebeurd is tijdens zijn aanhouding.