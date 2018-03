Code geel: wegen vannacht verraderlijk glad door ijzel en sneeuw

Grote partij huiden van slangen, varanen en leguanen onderschept in Eindhoven: Bedoeld als hesje voor motorclubs

14:14 EINDHOVEN - Honderden huiden van slangen, varanen en leguanen zijn vorige week in beslag genomen in een pand in Eindhoven. Ze waren bedoeld om te eindigen als hesje van bekende Nederlandse motorclubs. Zo laat de politie maandag weten.