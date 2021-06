‘Coded Club’ vat bedrijven en ideologieën in spelvorm samen: een escaperoom

IN HERINNERING Hennie van der Heijden (1943-2020) was helemaal gelukkig als ze met haar hengel aan de waterkant zat

20 juni EINDHOVEN - Met een hengeltje langs de waterkant, of in een bootje op het water. De gezamenlijke liefde voor het vissen liep als een rode draad door het huwelijk van Hennie en Wim van der Heijden. Ze waren vismaatjes en zaten, als het maar even kon, elke vrije dag of vakantie aan het water. Hennie overleed op 31 januari 2020 in het MMC, terwijl Wim in het Catharina Ziekenhuis lag te herstellen na een operatie vanwege longkanker.