Coffeelab Stationsplein Eindhoven moet sluiten

EINDHOVEN - Het Coffeelab in het voormalig VVV-kantoor op het Stationsplein moet donderdag sluiten. Een poging om de koffiezaak nog wat langer open te houden, tot de bouw van District E begint, is mislukt.

Tot teleurstelling van mede-eigenaar Jan-Willem van der Aa. ,,Want we zijn hier nog niet klaar. We hadden nog graag een jaar geholpen om District E voor te bereiden. Wat hebben we eraan als hier dadelijk de planken voor de ramen zitten. De poort van Eindhoven wordt er dan zeker niet aantrekkelijker door", aldus de barista.

Koffie to go

Coffeelab is overigens zes weken dicht geweest vanwege de corona-uitbraak. Afgelopen weekend is de zaak weer open gegaan, voor het afhalen van koffie. Naast Eindhoven zijn er ook vestigingen in Den Bosch, Nijmegen en binnenkort Breda. Coffeelab is bovendien samengegaan met Onder de Leidingstraat op Strijp-S.

Van der Aa wist dat er een einde aan zou komen: vijf jaar geleden trok de koffiezaak in bij het VVV-kantoor van de organisatie Eindhoven365; samen vormden ze de Brandstore. Die moest het ‘merk’ Eindhoven op de kaart zetten. Tot november 2019.

Omdat de bouw iets vertraagd werd, onder meer door de stikstofdiscussie, werd besloten om het gebouw nog een half jaar langer open te houden. In de tussentijd ging de uitbater in overleg met ontwikkelaar Amvest dat hier drie torens met 450 woningen, horeca, winkels, een hotel en werkplekken gaat realiseren. En het leek goed te komen, vertelt Van der Aa. Coffeelab zou een rol krijgen bij de ‘placemaking’, activiteiten ter voorbereiding van en informatie over de bouw.

Volledig scherm De nieuwste impressie van de drie torens (80, 110 en 170 meter) van District E, het plan van Amvest voor het Stationsplein in Eindhoven © Amvest/Powerhouse Company/ZUS

Maar meer dan ‘ideeën om er iets moois van te maken’, waren dat nog niet, zegt Ralf Peeters van Amvest. ,,En de gemeente heeft de huurcontract met de hoofdhuurder Eindhoven 365 opgezegd. Wij zijn er nog niet bij betrokken, dat is een kwestie van Coffeelab en de gemeente. We kunnen dat niet zomaar overnemen. Daar hangen allerlei juridische consequenties aan vast, zoals huurbescherming, belastingzaken, verantwoordelijkheden en kosten. Dat gaat verder dan het belang van één horeca-ondernemer. We hadden nu ook gewoon niet genoeg tijd om dat op te lossen.”

De gemeente benadrukt dat ze de afspraak met Amvest moet nakomen om op 1 mei het terrein op te leveren. Sloop van het pandje is echter nog niet meteen nodig, zegt Peeters. De ruimte is mogelijk wel bruikbaar voor de overgangsperiode. ,,Dat kunnen we nog wel bespreken.”

Volledig scherm Impressie van District E, op het maaiveld van het Stationsplein in Eindhoven. © Amvest/Powerhouse Company/ZUS

Quote Vanuit de gemeente Eindhoven is er veel onduide­lijk­heid in de communica­tie. Er is weinig transparan­tie en standpun­ten en stellingen veranderen continue Jan-Willem van der Aa, Coffeelab

Volgens Van der Aa reageerde de gemeente in eerste instantie positief. Daarna ontstond onduidelijk en vorige week kwam opeens het bericht dat Coffeelab gewoon dicht moet op 1 mei. Donderdagmorgen moet de koffiezaak schoon opgeleverd worden. ,,We zijn niet op de hoogte gehouden, we wisten van niks en kregen dit bericht per toeval. Vanuit de gemeente is er veel onduidelijkheid in de communicatie. Er is weinig transparantie en standpunten en stellingen veranderen continue”, aldus de horecaman.