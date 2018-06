Coffeeshop Eindhoven heeft veel te veel drugs in huis

De controles van het BITE-team (bestuurlijke interventie Eindhoven) vonden plaats na meerdere meldingen van geluidsoverlast, opstootjes en hanggroepen. In de coffeeshop vonden de teamleden van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst al een grote hoeveelheid softdrugs. Ook op andere plekken leidde een sterke hennepgeur naar nog meer voorraad. Alles boven de 500 gram is in beslag genomen en wordt vernietigd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. Of de coffeeshop gesloten wordt, zoals eerder bijvoorbeeld bij De Bakkerij op Stratumseind gebeurde, is ook nog niet bekend.