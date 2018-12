Coffeeshop op Stratumseind in Eindhoven in beroep tegen sluiting

Was de sluiting voor 360 dagen van coffeeshop De Apotheker vorig jaar terecht of is Eindhovens burgemeester Jorritsma wellicht wat doorgeschoten in zijn opgelegde sanctie nadat de politie bij toeval in de Nuenense woning van de exploitant stuitte op dik honderd kilo hasj en wiet, plus enkele wapens? En kunnen die drugs wel als handelsvoorraad van de coffeeshop op het Stratumseind worden beschouwd, ook al heeft de politie dat bewijsmateriaal op onrechtmatige wijze verkregen? Over die vragen buigt zich de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een hoger beroepszaak die is aangespannen door de exploitant van de coffeeshop.

Volgens de juristen van de gemeente Eindhoven –wel aanwezig- is het klip en klaar: los van de vraag of het bewijsmateriaal al dan niet onrechtmatig is verkregen, wijst dit er volgens hen ontegenzeglijk op dat de drugs bedoeld waren voor verkoop in De Apotheker. ,,Nuenen ligt slechts op tien minuten afstand van de stad. De exploitant rijdt toch elke dag naar zijn zaak, dus neemt hij een voorraadje mee”, betoogde de vertegenwoordiger van de gemeente.

Afstand

Voor de staatsraad echter is dit nog geen uitgemaakte zaak: mr. Eric Helder noemde noemt het ‘uniek’ dat een voorraad drugs op zo’n grote afstand van een coffeeshop tot de handelsvoorraad wordt gerekend. ,,De afstand is niet van belang”, betoogden de juristen namens de gemeente. ,,Het was de woning van de exploitant. Het is uitermate evident dat er sprake is van een direct verband.”

Ook zat de staatsraad een beetje in zijn maag met het ‘achterdeurbeleid’. Want als de houder van een coffeeshop zijn voorraad niet op peil mag houden vanuit bijvoorbeeld zijn eigen woning of een ander pand, hoe doet hij dit dan, vroeg rechter Eric Daalder zich af. ‘Door simpelweg nauw contact te onderhouden met zijn leveranciers’, was het antwoord.

Volgens de juristen van de gemeente is er zeker geen sprake van een te zware, disproportionele maatregel: de aangetroffen handelsvoorraad van ruim honderd kilo rechtvaardigt de sluiting voor een jaar.

Vergunning