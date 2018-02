Coffeeshophouders uit Eindhoven en Helmond vrezen overlast door verbod rookruimte

,,Het wordt lastig", denkt Aernout Ackermans van de Eindhovense coffeeshop Upstairs en de Verenigde Coffeeshops Eindhoven (VCE). ,,Moeten we mensen gaan controleren of ze ergens een sigaretje in duwen? Dat is best wel een hoop gedoe."

Tabaksrook

Niet alle klanten moeten de coffeeshops uit. Het verbod geldt voor tabaksrook. Dus iedereen die de wiet puur rookt of tabaksvervangers gebruikt, mag dat binnen doen. Maar hoe weet een controleur of iemand pure wiet of tabaksvervangers gebruikt of daadwerkelijk tabak rookt? ,,Mag ik effe in je jointje kijken?", oppert de Helmondse coffeeshophouder Patrick van de Pol. Hij kan zich niet voorstellen dat het verbod te handhaven is. Hij vindt het vooral erg vervelend voor zijn kleine groep zieke klanten - 'kanker, migraine, MS' - die hun pijn willen verzachten. Sommige mensen schamen zich voor de buren die hun 'pijnstiller' kunnen ruiken en roken daarom in zijn zaak, zegt hij. ,,Dat zijn er wel een paar. Moet ik mensen die aan het chemokuren zijn de straat op sturen?"

Quote Mag ik effe in je jointje kijken? Helmondse coffeeshophouder Patrick van de Pol

Bij zijn Helmondse zaak Bonne Ville kan hij mogelijk een buitenruimte creëren waar klanten discreet kunnen roken. Maar dat is bij veel Eindhovense coffeeshops wel anders. Van de Pol voorziet dat zijn collega's meer klachten gaan krijgen van omwonenden. ,,Ik vind het lekker ruiken, maar het is een penetrante geur." Lisa Lankes van de Eindhovense coffeeshop Pink en de VCE ziet hetzelfde probleem opdoemen. De tafeltjes in haar zaak aan de Willemstraat zitten continu vol. Dus een verbod jaagt heel wat klanten de straat op. ,,Hoe ervaar je het als mensen met een joint voor de deur gaan staan." Dat levert meer klachten op dan van sigaretten, vermoedt de onderneemster.

Rook puur

Toch is het volgens Lankes een overkomelijk probleem. Klanten roken nog steeds hun meeste jointjes met tabak, maar dat neemt af, merkt ze. ,,Dat is een trend die doorzet." Op haar menukaarten prijkt al langer 'rook puur' om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Daarnaast raadt ze het verdampen aan: daarbij treedt geen verbranding op en neemt de 'roker' de werkzame stof thc op door de damp te inhaleren. In Amerika zou een groot deel van de softdrugs inmiddels worden gegeten in gebak of koekjes. Ook Pink verkoopt dat soort koekjes. Lankes: ,,Maar met maximaal vijfhonderd gram (maximaal toegestane voorraad wiet en hasj, red.) kun je geen groot assortiment hebben."