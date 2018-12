Cokedealer uit Veldhoven kruipt door het oog van de naald

,,Dat zijn wel moeilijke vragen.“ Een cokedealer met een jong gezin leek niet alles te begrijpen wat de rechter hem vroeg, dinsdag in Den Bosch. ,,Hij is geen doorgewinterde berekenende crimineel", schetste zijn advocaat Marie-José Beukers. ,,Hij is terecht gekomen in een circuit waarin hij niet thuishoort.”

Probleem

Officier van justitie Stijn Revis zag dat ook, maar zat tegelijkertijd met een probleem. Want het was niet niks, waarvoor de Veldhovenaar terecht stond. Een jaar coke dealen vanuit huis, waar hij ook twee wapens had. Normaal gesproken staat voor een jaar dealen ook een jaar cel en voor het bezit van één vuurwapen een half jaar, rekende Revis voor. ,,U speelt met een lange, lange gevangenisstraf. Hou toch eens op met wapens. U bent de vader van een gezin, daar horen geen wapens bij", sprak de officier vermanend.

De wapens had de man in huis gehaald nadat hij was bedreigd en zijn auto in brand was gestoken. Hij was bang. Op vragen over de bedreigingen gaf hij geen antwoord. Op vragen over de herkomst van de cocaïne die hij verhandelde, ging hij ook niet in.

Beperking