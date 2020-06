Coldcase-overvallers Eindhoven krijgen alsnog flinke celstraffen

Corporatie 'Thuis zet in Aalst-Waal­re eerste stapjes in circulair bouwen

9:41 EINDHOVEN - Op het eerste oog is er niks geks aan: bij een van de drie blokken nieuwe woningen aan de Michiel de Ruyterstraat in Aalst-Waalre wordt beton gestort, voor het fundament. Maar juist dat beton is één van de redenen om dit verhaal te maken: het bestaat voor 30 procent uit Freement, gerecycled cement.