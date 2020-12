Collectie museum Jan Corver in de verkoop bij Onterfd Goed in Sectie-C

EINDHOVEN - Onterfd Goed, een winkel voor afgestoten kunstwerken, heeft sinds dit weekend veel weg van een radiomuseum. Een groot gedeelte van de collectie van het onlangs gesloten museum Jan Corver in Budel is vanaf nu te koop in de loods op Sectie-C.

,,Hij is toch niet al verkocht?” informeert Martin Beekhuis verschrikt bij het personeel van Onterfd Goed. Tussen de rekken vol radio’s zoekt de oud-vrijwilliger van het museum Jan Corver naar een van de bijzonderste verkoopstukken: de Philips 2514. De 150 echte klapstukken zijn bewaard gebleven, naar schatting twee derde van de museumcollectie arriveerde vrijdag met een grote zeecontainer bij Onterfd Goed op Sectie-C. De nu 83-jarige Cor Moerman, die In 1996 werd uitgeroepen tot radiozendamateur van het jaar, opende drie jaar later het enige Nederlandse museum voor radiozendamateurs in zijn eigen achtertuin in Budel. Maar daar stond maar een klein gedeelte tentoongesteld van zijn imposante collectie, weet Beekhuis omdat hij iedere binnengekomen radio, ontvanger of buis registreerde. “In het depot stond nog veel meer. Cor was een fervent verzamelaar en bewaarde alles. Als hij naar de wc ging, had hij nog moeite met doorspoelen.”

Handelaren

Omdat er geen geschikte opvolger was, sloot het museum onlangs de deuren. Alle voormalig museumstukken zijn minstens door de drie verschillende medewerkers of museumvrijwilligers getaxeerd voor er een prijskaartje opkwam. Een radiorelikwie voor een appel en een ei op de kop tikken, zit er dus niet in. ,,We wilden voorkomen dat het hier direct vol zou staan met handelaren”, vertelt directeur Jolande Otten van Onterfd Goed, die de collectie geschonken kreeg. ,,Het is in niemands belang dat wij iets verkopen voor 50 euro en dat dat dan dezelfde dag nog voor 300 euro op Marktplaats staat.” Net als alle andere binnengekomen kunstwerken kan de radioapparatuur minstens anderhalf jaar blijven staan in hun loods.

Toch stonden zaterdagmorgen de eerste potentiële kopers al te wachten. Veel radiozendamateurs maar ook een docent informatica op zoek naar lesmateriaal, vertelt Otten. ,,Want een opengemaakte radio laat perfect zien zien hoe de techniek werkt.” Ook radioliefhebber Eric Bots is op het bijzondere aanbod afgekomen. ,,Je komt ze nog wel vaker ergens tegen, alleen is dan de vraag of ze nog werken.”

Het roggebroodje

Ondertussen wijst Beekhuis meer bijzonderheden aan. Een radio vermomd als koektrommel of sigarendoosje om de bezetters om de tuin te leiden. Ook uit die periode, waarin de radio verboden werd door de Duitsers, is een apparaatje dat de ‘moffenzeef’ werd genoemd en waaraan je net zolang moest draaien tot de ruis van de Duitse stoorzenders verdween. In de vitrine spot hij dan eindelijk de 2514, een van de eerste radio-ontvangers uit de jaren 20 met als bijnaam: het roggebroodje.

Nu wordt de 2414 ook ooit de iPhone van de 20e eeuw genoemd. Want waar je eerst bijna een opleiding nodig had om een radio te bedienen, was dit het eerste type met eenvoudig druk- en draaiknoppen. In bakjes liggen nog honderden losse onderdelen. Zendamateurs die een kapotte knop moesten vervangen, konden ook terecht in Budel. Nu worden vooral de designers op Sectie-C wild van al die porseleinen knopjes en gloeilamp-buizen volgens Otten. “Die staan echt helemaal te kwijlen hier.”