College B en W Eindhoven wijst 10%-regel kamerverhuur af

Bij de inspraakmogelijkheden hadden bewoners erop aangedrongen nog een extra toets te doen: in totaal mocht niet meer dan 10 procent van de woningen in een straat per kamer of etage verhuurd worden. Dat moest een extra drempel zijn voor concentraties van kamerpanden en dus meer overlast. Het college wijst die regel nu af. Feitelijk kan het aantal gesplitste panden niet hoger worden dan 10 procent, als de 60 meter-cirkel wordt toegepast, aldus de brief. Alleen als er elders in de straat een concentratie van oude kamerverhuurwoningen zit, zou dat kunnen. Maar daarvoor is de leefbaarheidstoets. Nieuwe omzettingen zijn dan 'minder waarschijnlijk', aldus het college.



Ook schrijven B en W dat het niet mogelijk is de vergunning voor kamerverhuur of woningsplitsing op de naam van de aanvrager te zetten. Nieuwe eigenaren/verhuurders zouden dan een nieuwe vergunning aan moeten vragen. Zo valt volgens bewoners beter te controleren of eigenaren zich houden aan de regel dat ze rekening moeten houden met de buurt. Maar wettelijk kan een vergunning alleen op het pand gezet worden, niet op de persoon, aldus het college.



B en W bekijken in de evaluatie van de regels of woningsplitsing uitgezonderd kan worden van de nieuwe regels. Dat zou veel minder overlast opleveren. Een regel voor beide is niet eerlijk, luidde de inbreng van verhuurders. Mocht de nieuwe 30 meter-regel de stad ‘op slot’ zetten - zodat de omzetting van nieuwe panden onmogelijk wordt- dan overweegt het college de regels toch weer te veranderen.