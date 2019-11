College bij Fontys in Eindhoven: ‘Beter af met kunstmatige intelligentie’

Gevonden handschoen met DNA en drugsres­ten moet Eindhoven­se lab-eigenaar nekken

15:16 DEN BOSCH - Het OM weet het zeker: Eindhovenaar Tariq N. zat achter het levensgevaarlijke drugslab dat in een woonwijk werd gevonden omdat er stinkende rook uit een garage opsteeg. Ook in hoger beroep verdient hij daarom vier jaar cel en zal hij bijna een miljoen drugswinst moeten ophoesten. Zijn advocaat noemt als bewijs van N’s onschuld een ander lab waar N. wel bij is betrokken.