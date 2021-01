College door het stof om huishoudelijke hulp, ‘Dit is voor ons een leermoment’

EINDHOVEN - De impact op een kwetsbare groep is onderschat, de voorbereiding was onder de maat en er werd te laat ingegrepen toen de gemeente begin 2018 de nieuwe werkwijze rond het toewijzen van huishoudelijke hulp invoerde. Dat stelt het Eindhovense college nu zelf ook na een zeer kritisch rapport van de Eindhovense rekenkamer.

De rekenkamer, een commissie die beleid van de gemeente toetst, kwam in december vorig jaar tot bovenstaande conclusies die het college nu onderschrijft. ‘Een leermoment’, zo staat in een brief aan de gemeenteraad. ‘De wijze waarop de beleidswijziging is ingezet heeft niet goed uitgewerkt voor onze bewoners.’

Kwetsbare groep

Bij de toewijzing van huishoudelijke hulp werd in 2018 afgestapt van een indicatie in uren. Uitgangspunt was voortaan een schoon en leefbaar huis. Ook werden er taken geschrapt die volgens de gemeente ook door bijvoorbeeld familie of vrijwilligers konden worden uitgevoerd. Hulp voor een kwetsbare groep en toch voerde de gemeente in rap tempo veranderingen door zonder gedegen voorbereiding, zo constateerde de rekenkamer in december. De gemeentelijke organisatie was er niet klaar voor en betrokkenen zoals de zorgverleners, WIJeindhoven en de ouderen zelf werden onvoldoende betrokken. Ook de gemeenteraad stond lang buitenspel en alternatieven werden niet serieus overwogen. Als er al ingegrepen werd, was dat vaak pas na juridische uitspraken.

De nieuwe aanpak had gevolgen voor zo'n 2.500 Eindhovenaren, vooral ouderen. Een aantal stapten naar de rechter en kregen in 2019 gelijk. Bezwaarmakers kregen hun indicatie in uren terug en ook andere zorgbehoevenden kregen extra hulp toegewezen. De rekenkamer nam het de gemeente kwalijk dat ouderen en kwetsbaren bij de rechtbank moesten strijden om niet te vervuilen in hun eigen huis. Onnodig en het was te voorkomen geweest als er zorgvuldiger was gehandeld, aldus een van de conclusies.

Leermoment

Behalve een slechte beurt bij de inwoners zorgde het nieuwe beleid ook nog voor een flinke kostenpost. Alleen de juridische kosten liepen al op tot zo'n acht ton. ‘Wij hebben hiervan geleerd en er zijn inmiddels ook de nodige voorbeelden waar het proces wél zorgvuldig is doorlopen’, zo schrijft het college in een reactie op het rekenkamerrapport. ‘Het nieuwe beleid van armoede en schulden en de nieuwe visie op de maatschappelijke opvang. Dossiers waar belanghebbenden in een vroeg stadium zijn betrokken.’