College Eindhoven verrast door plannen parkeerflat Airport

De op 20 april gestarte aanbestedingsprocedure was door Eindhoven Airport niet bij het college van B en W aangekondigd.

Uit de beantwoording van raadsvragen over de garage blijkt duidelijk dat het college geïrriteerd is over de gang van zaken. 'Wij hebben als gemeente met grote verbazing vernomen dat er een aanbesteding in gang is gezet', schrijven B en W. 'Hierover is vooraf niet naar ons als gemeente gecommuniceerd en wij zullen dat onder de aandacht van de directeur brengen.'

'Verkennend stadium'

Ook tijdens de laatste vergadering met de aandeelhouders is de parkeerflat niet ter sprake geweest. Het college wist alleen dat er plannen bestonden voor een parkeervoorziening, maar die verkeerden in een 'verkennend stadium'.

In een reactie laat wethouder Wilbert Seuren maandagavond weten dat hij namens het college tegen de directeur van Eindhoven Airport zijn onvrede heeft uitgesproken over 'de niet soepel verlopen samenwerking bij twee recente parkeerdossiers', waaronder dat van de nieuwe parkeergarage. 'De gemeente had eerder geïnformeerd moeten worden', stelt Seuren.

Rik Thijs van GroenLinks, samen met Arnold Raaijmakers (PvdA) indiener van de vragen, vindt de gang van zaken 'zeer opmerkelijk'. Volgens Thijs past de komst van een grote parkeerflat bij de grote investeringen die Airport in de pijplijn zou hebben. ,,Naar het investeringsplan van Airport hebben we meermalen gevraagd, maar we hebben nog steeds niets gezien", aldus Thijs.

'Geen link'

Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport ontkent met klem dat met de parkeertoren op het huidige P5-terrein op de hoek Spottersweg-Luchthavenweg wordt voorgesorteerd op de toekomst van de luchthaven. ,,Het plan heeft geen link met eventuele groei. Dat verband ontstond pas na het artikel in het ED", aldus Meijs. Volgens Meijs was het daarom niet noodzakelijk om het college te informeren. ,,Waar het plan wél op anticipeert is de huidige parkeervraag, die groter is dan het aanbod. Tot in Meerhoven wordt er geparkeerd."