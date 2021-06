College Geldrop-Mierlo weigert regenboogvlag te hijsen, Eindhoven doet dat juist wel

Zondag 27 juni om 10.00 uur hijsen wethouders Rik Thijs en Yasin Torunoglu samen met Bianca van Kaathoven (voorzitter COC Eindhoven) de regenboogvlag voor het Stadhuis van Eindhoven. De aanleiding is dat Hongarije, waar het Nederlands elftal die dag speelt, een omstreden wet heeft aangenomen die het ‘promoten’ van homoseksualiteit verbiedt.

Geldrop-Mierlo wijst verzoek hijsen regenboogvlag af

Afgelopen week vroegen vier fracties in Geldrop-Mierlo (PvdA, GroenLinks, SAMEN en D66) om ook bij het stadhuis van Geldrop-Mierlo de regenboogvlag te hijsen. ,,We willen laten zien dat ook onze gemeente staat voor gelijke mensenrechten voor iedereen. Het college van Geldrop-Mierlo gaf echter nul op rekest", zegt D66-raadslid Rita Bemelmans namens alle vier de partijen.

Verantwoordelijk wethouder Rob van Otterdijk was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Volgens Bemelmans verwoordde hij het standpunt van het gehele college als volgt: ‘Het gaat hier om een internationale kwestie en er zijn wereldwijd 71 landen met anti-homobeleid. Iedere keer in actie komen met een symbool helpt niet, en draagt bij aan symboolinflatie.’

Partijen vinden verklaring college tenenkrommend

,,Deze verklaring vinden wij tenenkrommend, frustrerend en diep teleurstellend", zegt Bemelmans. ,,Dit is geen college van regenboogkleuren. Ze voelen niet aan hoe belangrijk het is om solidariteit uit te stralen. Misschien zijn onze verwachtingen wel iets te hoog. Wat kan je tenslotte verwachten van een college dat zelf geen enkele vorm van diversiteit in zich heeft.”

De vier partijen wijzen erop dat overal in Nederland initiatieven ontstaan waarbij gemeenten en organisaties spontaan hun zorg en afschuw uitspreken over wat zij zien als discriminerende wetgeving in Hongarije, een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie. Gemeentehuizen, bruggen en andere gebouwen vlaggen de regenboogvlag of worden in regenboogkleuren aangelicht. De vier snappen er niets van dat Geldrop-Mierlo niet spontaan mee wil doen.

De gemeente Geldrop-Mierlo was in eerdere jaren ook al terughoudend op dit vlak. Niek Engbers van GroenLinks vroeg jarenlang vergeefs of er, net als bij andere gemeenten, op ‘coming out’-dag een regenboogvlag kon worden gehesen. Tot in 2015 beweerde de gemeente dat ze dit niet ‘kon’, vanwege het landelijke ‘vlaggenprotocol'.

Niet achterover leunen

Komende zondag speelt het Nederlands elftal de achtste finale in Budapest. Het COC roept iedereen in Nederland op om die dag de regenboogvlag uit te hangen. De vier partijen zouden graag zien dat de vlag ook in Geldrop-Mierlo op zoveel mogelijk plekken zichtbaar is, en vinden dat het gemeentehuis daarbij niet mag ontbreken. ,,De wereld veranderen doen we niet door achterover te leunen!”, aldus Bemelmans.

Volledig scherm Aan het hek bij de ambassade van Hongarije is uit protest een regenboogvlag opgehangen. ANP REMKO DE WAAL © ANP