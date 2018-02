College over duistere Netflix-serie Black Mirror bij Studium Generale Eindhoven

Wat te toen als je webcam wordt gehackt en een groep criminelen dreigt een nogal compromitterend filmpje openbaar te maken? Tenzij je voor hen een paar smerige klusjes opknapt. Met dit duivelsdilemma krijgt de 19-jarige Kenny te maken in de aflevering 'Shut up and dance' van de even intrigerende als duistere Netflix-serie 'Black Mirror'. Officieel valt de populaire Britse serie onder ‘science fiction’, maar het grimmige beeld dat geschetst wordt van de oprukkende technologie lijkt vaak angstaanjagend dichtbij, zoals ook in deze aflevering over digitale afpersing.

In de komende editie van de 'Dr. Netflix'-serie van Studium Generale in Eindhoven wordt ‘Black Mirror’ in wetenschappelijk perspectief geplaatst door cultuurwetenschapper Edwin van Meerkerk en filosoof en fervent 'Black Mirror'-kijker Frank van Caspel. Hoe beïnvloeden deze zwarte scenario’s ons denken over ethische kwesties, de maatschappij waarin we leven en de toekomst? Wat verklaart de populariteit van deze serie?



'Black Mirror' is gemaakt door Charlie Brooker, die de serie omschrijft als een 'zoektocht naar de bijwerkingen van de drug die technologie is'. Producent is Endemol. Iedere aflevering van de serie vormt een losstaand verhaal met andere acteurs, een film op zich, waardoor de serie in willekeurige volgorde te zien is.