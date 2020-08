Collegevoorzitter Summa College: ‘Corona toont het belang van de mbo'er aan’

EINDHOVEN - Je zult maar net je mbo-diploma hebben gehaald voor een mooi beroep in de horeca, cultuur, of het toerisme. Het perspectief op een baan werd de laatste tijd met de dag slechter. ,,Wacht niet af”, zou Laurent de Vries, collegevoorzitter Summa College in Eindhoven willen zeggen. ,,Onderneem iets en probeer je blik te verruimen.”

Het Summa College telde dit schooljaar 6000 examenkandidaten, van wie er 4000 voor de zomervakantie een diploma ontvingen. ,,We moesten aan de corona-eisen voldoen", verklaart collegevoorzitter Laurent de Vries. ,,De anderen doen in september examen. Ik ben er trots op dat we zo flexibel zijn dat dat kan.”

Een aantal leerlingen is afgestudeerd in een sector die door corona hard geraakt wordt. De Vries adviseert hen in gesprek te gaan met de beroepskeuze-adviseurs van Summa. ,,Kijk naar je vaardigheden. Sommigen hebben natuurlijk echt een roeping. Maar anderen kunnen vaak meer dan ze denken. We zijn een maatschappelijke organisatie. Ook als je je diploma hier hebt gehaald, laten wij je niet los. Wij willen mensen naar hun bestemming brengen.”

Bankdirecteur

De corona-crisis onderstreept het belang van mbo’ers, vindt De Vries. ,,De vitale beroepen, dat zijn de verpleegkundigen en de vrachtwagenchauffeurs die de supermarkten bevoorraden. De bankdirecteur hebben we nu even niet nodig, om het maar eens zo te zeggen. Het zijn de handjes die de maatschappij draaiende houden.”

Van de beroepsbevolking heeft 65 procent een mbo-achtergrond. ,,Het wrange is helaas dat mbo’ers ook als eerste de dupe zijn", vindt De Vries. ,,Daar maak ik me grote zorgen over. De jeugdwerkloosheid is de laatste twee maanden verdubbeld. Het zijn de jongeren die een baantje hebben in de horeca. Als er een tweede coronagolf komt, is het voor velen einde verhaal. De economische recessie treft veel jonge mensen, de flexwerkers en de zzp’ers.”

Weinig perspectief

Hij komt op voor de groep die een verloren generatie dreigt te worden. ,,Daarvoor moeten we alle zeilen bijzetten. Dat betekent investeren in deze groep. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen langer in het onderwijs blijven of naar werk begeleid worden.” Alle aandacht moet volgens hem uitgaan naar her-, bij- en omscholing. Mensen in een sector met weinig perspectief omscholen naar sectoren met meer mogelijkheden dus. De Vries pleit voor een steunpunt dat mensen van werk naar werk moet begeleiden.

,,Je moet iets doen voor mensen die een baan hebben, maar graag naar een sector willen met meer beroepsperspectief.” De 'zittende werknemer’ noemt hij dat. ,,Neem bijvoorbeeld de banken. De positie van werknemers is nu goed. Maar blijf je dan zitten zo lang het kan, of lever je wat in omdat je weg wil uit een sector die ongewis is?” Hij wijst ook op supermarkten. ,,Die draaien nu goed. Maar dat systeem van zelfscannen gaat steeds verder. Over vijf jaar hebben ze minder mensen nodig. Je wilt niet dat die groep over vijf jaar in de kaartenbak belandt.”

Achterstand opgelopen

Het mag dan schoolvakantie zijn, De Vries blikt al vooruit. Naar de Summa Summer School die start op 17 augustus en is bedoeld voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen. ,,We krijgen dat vergoed van het ministerie. Minstens dertig procent van het mbo stroomt door naar het hbo. Wie dat wil wil, mag op het hbo starten, mits hij of zij voor 1 januari het mbo-diploma haalt. Daar komt allemaal veel bij kijken, maar de Summer School moet daarbij helpen. De draaiboeken ervoor zijn klaar.”

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: