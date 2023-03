Comedians gaan graag de competitie aan tijdens Comedymatch in Pand P

Volle bak zaterdagavond in Pand P. Tussen acht en negen uur was er geen stoel meer vrij. Het restaurant puilde uit van comedyliefhebbers die zaten bij te komen van de eerste zeven deelnemers aan Comedymatch. Ook bij de entree naar het tweede deel van de avond kregen de bezoekers ieder weer drie muntjes om daarmee na afloop hun favoriete grappenmakers te kiezen.

Er viel in de grote theaterzaal genoeg te kiezen. Platte onderbroekenlol deed de volle zaal soms loskomen, maar als het grof werd, viel het helemaal stil. ,,Voor mij zijn alle vrouwen hoeren”, zei Stamatios Doulis. ,,Of opblaaspoppen. Heeft u een ventiel mevrouw? Nee? Dan bent u een hoer.” Ooit was hij actief als Elvis-imitator. Met zijn donkere stem lijkt hij daar meer mogelijkheden te hebben.

Bedplassende tiener

Tim Loobuyck uit het Vlaamse Aalter koos voor de zelfspot. Als bedplassende tiener snapte hij niet hoe zijn vrienden enthousiast konden vertellen over hun natte dromen. Hij durfde nooit buitenshuis te slapen, ging dus niet mee op schoolkamp. ,,Zelfs niet mee op huwelijksreis!”

Comedymatch is een initiatief van Comedy Events uit Veenendaal. Raymon Hofkens presenteert het als dé comedywedstrijd van het zuiden, met deelnemers uit het hele land en zelfs een paar uit Vlaanderen. ,,Het zijn allemaal mensen die graag op het podium staan en dan ook de beste willen zijn. Competitie hoort er echt bij voor hen”, vertelt hij na afloop.

Quote Ik ben een miljonair in het lichaam van een arme sloeber Vincent Matthijsse

Als alle stemmuntjes zijn geteld, wordt Vincent Matthijsse uitgeroepen tot winnaar van het tweede deel. Hij had zijn toehoorders verteld geen transgender te zijn, maar ‘transfinancieel’. ,,Ik ben een miljonair in het lichaam van een arme sloeber.” Ook het vaderschap had hem kruim gekost, bekende hij. ,,Bij het begin van een zwangerschap heeft de vrouw een liter bloed nodig voor de baby. Ik vroeg me af waar ze dat vandaan zou halen. Daar kwam ik snel achter: van onder mijn nagels!” De winst levert hem een betaald optreden van 500 euro op plus een plaats op het podium tijdens het Paaspopfestival in Schijndel.

Froukje Bouman was een van de drie vrouwen die de strijd aangingen. Ze kwam uit IJmuiden om te vertellen dat ze haar smetvrees probeert te overwinnen door koud te douchen. Het mocht haar niet helpen.

Ali B en Marco Borsato op de korrel

Als zijn collega’s en het publiek beneden de weg naar de bar hebben gevonden, kijkt Berend Koen Brouwer uit Katwijk nog even terug op de avond. Met zijn donkere haar en baard lijkt hij op Tim Hofman, weet hij zelf. Dus had hij in een rap Ali B en Marco Borsato op de korrel genomen. ,,Ik had zelf best in de top drie willen eindigen, maar ik gun het Vincent van harte dat hij gewonnen heeft. En zelf heb ik weer wat geleerd. Ik kreeg het publiek niet echt mee met het refrein dat we allemaal dood gaan. Dus dat kan ik misschien beter niet op het laatst doen.”

Het eerste deel werd gewonnen door Rida Abouhayan.