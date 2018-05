Comedyfestival: 'Ik heb geen zin om mensen af te zeiken, ik doe gewoon mijn ding'

Zeven uur comedy, meer dan dertig artiesten op zaterdag en zondag in Pand P. Veel variatie. Sommigen waagden zich aan stand-up comedy, anderen vertrouwden op hun eigen show. Of showtje, soms moesten ze zich beperken tot een klein kwartier. Met veel verschil in kwaliteit, hoewel dat misschien een kwestie van smaak is.

Vaak haalden de artiesten hun materiaal uit hun eigen leven. Zoals Nadia Schijf. Zondag was ze de enige vrouw tussen tien mannen, inclusief organisator Raymon Hofkens. Ze trakteerde haar publiek op haar fantasie dat ze onbevlekt was ontvangen en nu ongepland zwanger was, van 'misschien wel de nieuwe Messias?'. Inderdaad heb ik me wel eens afgevraagd hoe dat zou voelen, als ik in verwachting zou zijn zonder gevreeën te hebben", vertelt ze na afloop. Anders dan sommige van haar collega's. ging ze zich niet te buiten aan onderbroekenlol en ook nam ze de toeschouwers niet in de maling. ,,Ik heb geen zin om mensen af te zeiken, ik doe gewoon mijn ding."

Kringloop

Toch leken de toeschouwers het geen probleem te vinden als Hofkens hen bij de inleiding van de programma's betrok. ,,Heb je dat jasje gauw bij de kringloop gekocht omdat je dezelfde kleurrood wilde als dat van je vrouw?" En ook de Eindhovenaar Stephen Bell had succes met zijn beeldende relaas over het filmpje dat iemand online had gezet, het filmpje waarop hij anaal een sigaret inhaleert. Waarna zijn Ierse vader boos was omdat hij rookte. Gieren!

In de pauze na het eerste uur zitten Karlien Aben en Marcella de Win te wachten op hun moeders, die ze een dagje comedy cadeau hebben gedaan. Ze vonden het optreden van Wim Janssens uit Antwerpen het leukste. Want waar anderen zichzelf als onhandig neerzetten, vond hij zichzelf knap en geslaagd. ,,En misschien helpt zijn Vlaamse accent ook wel mee", lacht Aben. Ook de moeders hadden het naar hun zin.

Echt goed was de wat langere voorstelling van Roovers & Van Leeuwen. Het duo leefde zich uit in een trage, zuivere, tweestemmige zang en strak getimed lieten ze de ene scene overgaan in de volgende. Binnen twee zinnen was de setting duidelijk en al snel oinden ze elkaar weer in een absurde dialoog.

Initiatiefnemer Hofkens wilde eerst alleen de zaterdag, maar het aantal artiesten groeide al snel zo hard dat hij er 'een XXL-editie' van kon maken. ,,Dit gaan we vaker doen. Maar niet elke maand hoor, het moet wel bijzonder blijven."