Comedymatch in Eindhoven: ‘Een komiek moet op zijn bek durven gaan’

Zelfs in de naam Comedymatch zit een kwinkslag. Zo vertelt organisator Raymon Hofkens van het Eindhovens Comedy Festival, dat vorig jaar voor de eerste keer plaatsvond en nu voor het eerst met winnaar. ,,Match is behalve wedstrijd ook Engels voor lucifer en laat daar nu onze bijnaam als lichtstad vandaan komen. Niet zoals veel mensen denken door de gloeilampen, maar vanwege de vele luciferfabrieken hier."

Oneliners

Tot zover de geschiedenisles, terug naar de grappen. Uit 60 aanmeldingen heeft Hofkens 12 kandidaten geselecteerd die zaterdagavond ieder tien minuten optreden voor een volle zaal (100 man) bij Pand P. ,,We hebben een gevarieerd programma samengesteld. Sommigen vertellen echt een verhaal, anderen puur oneliners of doen het op muzikale wijze."

Aan de tweekoppige jury de taak de 7 beste te selecteren voor de finale zondagmiddag, het publiek heeft 1 stem. Van de 12 komedianten komen er vier uit de regio, onder wie Eindhovenaar Loek Marneffe. Sinds twee jaar treedt hij op in zaaltjes door het hele land. Deze zondag wacht een thuiswedstrijd. ,,Je merkt dat het publiek hier warmer is. Ook is het makkelijker met verhalen vertellen, die spelen zich bij mij vaak rond Eindhoven af." Hij noemt de zaal vandaag 'welwillend'. ,,Mensen verwachten geen Theo Maassen of Hans Teeuwen, ze willen uiteindelijk wel gewoon lachen." Belangrijk bij het slagen van een grap is volgens hem de timing. ,,En je kwetsbaar opstellen. Je moet toespelen naar een grap, ook als die misschien niet aanslaat. Het is een kwestie van op je bek durven gaan."