Comfortabele bubbel snel doorprikken in Academisch Genootschap-debat

EINDHOVEN - Vroeger een elitaire club is het Academisch Genootschap (AG) in Eindhoven tegenwoordig heel wat toegankelijker voor ieder- een die zich graag geestelijk verrijkt. Geïnteresseerden kunnen zich nu opgeven voor de filosofiegroepen voor 2020-2021.

De statige villa aan de Parklaan in Eindhoven wekt het vermoeden dat hier uitzonderlijke dingen gebeuren. En dat is ook zo. ,,Wat deze sociëteit uniek maakt, is het grote aantal activiteiten dat wij organiseren. Hier gaat het vooral om de mensen en hun belangstelling voor culturele en maatschappelijke zaken”, benadrukt Hilde Paul, voorzitter van de Sociëteit. ,,Iedereen is welkom voor een kennismaking.”

Vereniging

Hans Eerdmans vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het AG. ,,Na de Tweede Wereldoorlog was er gebrek aan alles. Dus ook op cultureel gebied was er in Eindhoven niets te beleven. Jonge ingenieurs van het Philips Natuurkundig Laboratorium, afgesneden van hun familie in het westen van het land, besloten een vereniging op te richten. Zo konden ze elkaar buiten het werk ontmoeten en zich vermaken met toneel, muziek en lezingen.”

Op de website is te lezen dat het in de begindagen een elitair gezelschap was. Eerdmans: ,,Ja dat klopt. Tandartsen werden van lidmaatschap uitgesloten, omdat men vond dat het prutsers op de decimeter waren. Dat is na enkele jaren weer rechtgetrokken. Maar het was oorspronkelijk een club van academici die vooral met een wijntje en een sigaar in hun waffel zaten te socialiseren.”

Nadruk

Paul: ,,Vandaar dat we de naam afkorten naar AG zodat de nadruk niet meer ligt op een academisch opleidingsniveau. We hebben een Literaire Kring, lezingen op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en filosofie. Verzorgd door topwetenschappers en sprekers. Goed opgeleide mensen zullen zich hier uiteraard sneller toe aangetrokken voelen.”

Dries Schellekens en Runa Hellinga zijn lid vanwege hun belangstelling voor filosofie. Schellekens bezoekt sinds 1995 lezingen. ,,Ik voelde mij aanvankelijk een vreemde eend in de bijt. Nu is het onthaal naar nieuwkomers veel bewuster en voelen nieuwe leden zich sneller opgenomen.”

Hellinga: ,,Ik ben sinds januari van dit jaar lid. Via de Tafel Opinie & Debat en de filosofiegroepen vond ik mensen met andere meningen die mij confronteren met mijn eigen ongelijk. Dat is verfrissend. Je comfortabele bubbel wordt in een goed debat snel doorgeprikt.”