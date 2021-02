Commandant Eindhoven: ‘Vliegoverlast wordt al zoveel mogelijk gespreid’

Eindhoven­se vader die zich met drie zoontjes opsloot in brandend huis krijgt opnieuw tbs

15:42 DEN BOSCH - De Eindhovenaar die in november 2018 zijn huis in brand stak en met zijn drie zoontjes op zolder ging zitten, is ook in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel gevolgd door dwang-tbs.