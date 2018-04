Commerciële verkoop TAC in Eindhoven scheelt twee tot vier ton

Fietser hard geraakt door auto in Eindhoven, ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht

16:39 EINDHOVEN - Een fietser is aangereden door een auto op de Europalaan in Eindhoven. Hij is daarbij zo hard geraakt dat hij en zijn fiets 5 meter verder terecht zijn gekomen dan waar de auto hem raakte. De fietser is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.