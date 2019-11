‘Commit’ eerste docu over de weg naar succes in Eindhovense subculturen

EINDHOVEN - Over de kracht van kwetsbaarheid, ergens voor gaan, durven vallen en weer opstaan en uiteindelijk je doel bereiken. Dat zijn grofweg de ingrediënten van de korte documentaire Commit waarmee de Eindhovense freerun community in beeld is gebracht. Donderdagmiddag gaat de film de lucht in.

De korte documentaire Commit is het resultaat van samenwerking tussen Plygrnd.City, Kunstloc Brabant en Commit040 en is de eerste in een serie van drie waarin subculturen worden geportretteerd. Daarmee willen de filmmakers jongeren inspireren juiste keuzes te maken, maar ook anderen laten zien hoe persoonlijk leiderschap kan leiden tot succes. De makers kregen voor de productie van de drie docu's een subsidie van 40.000 euro van Kunstloc Brabant.

Mooie broederschap

Dat de freerun community in Eindhoven vandaag als eerste het licht ziet, heeft volgens regisseur en fotograaf Tommy Köhlbrugge van Plygrnd alles te maken met de jonge en ‘supervette’ cultuur van deze scene. ,,Het is een cultuur die jongeren veel kansen en perspectieven biedt", vertelt hij. ,,Bovendien is die nog ‘raw’ en freerunners delen onderling een mooie, pure broederschap.

Volledig scherm Freerunners van Commit040 in actie. © Tommy Köhlbrugge

Ongepolijst

Daarom is dit hèt moment daar iets mee te doen, voor die gepolijst is en ingebed in de samenleving. Bovendien zijn wij als Playground ook altijd bezig met de openbare ruimte: hoe je die kunt gebruiken en ontwikkelen. Freerunners pieken daar natuurlijk enorm in en toveren bij voorbijgangers steevast een lach op het gezicht. Redenen genoeg dus om als eerste met deze urban sport aan de slag te gaan.”

Tegenslagen

In de acht minuten durende documentaire Commit willen de makers het verhaal laten zien achter de vele likes op Instagram en YouTube. Köhlbrugge: ,,Daar zijn immers over het algemeen alleen maar de successen te zien, waardoor jongeren een vertekend beeld krijgen. Dat willen we doorbreken: we laten ze ook de andere kant zien. Dat succes niet vanzelf komt en er altijd tegenslagen zijn waar je doorheen moet, maar uiteindelijk ook sterker uitkomt. Zolang je jezelf maar voor honderd procent ‘commit’. Dat heeft freerunner Siebe Spijker, nog maar zestien jaar, gedurfd. In de film laat hij zijn ‘struggle’ maar ook zijn ‘commitment’ heel mooi zien met ook persoonlijke ervaringen. In dat proces wordt hij ondersteund door zijn coach, oud-wereldkampioen freerunning Bart van der Linden.”

Commit ging donderdagmiddag om 16.00 uur de lucht in op de Facebookpagina van freerun community Commit040. De korte film is hieronder (en via YouTube en Vimeo) gratis te bekijken. De twee volgende producties gaan over de rap-cultuur, met rapper Braz, en breakdancing met de breakdance-crew van The Ruggeds. Het is de bedoeling dat die twee films volgend jaar gelanceerd worden.