Commotie over WFFS-gen níet het gesprek van de dag bij CSI Eindhoven

EINDHOVEN - De eerste dag van het traditionele springconcours aan de Karpendonkse Plas in Eindhoven is goed verlopen. Bezoekers kwamen voor de paardensport, de gezelligheid of om te netwerken. De commotie over het WFFS-gen bij fokhengsten was níet het gesprek van de dag.

Het parcours heeft zich goed hersteld na de regen van de voorgaande nacht. In de ochtend is het nog wat kil, maar als in de middag de zon doorbreekt, gaan op het terras de jasjes alsnog uit. Dan is het in de schaduw van de VIP-tent goed toeven, met vrienden en een glas bier of witte wijn.

Antonio van Tuijl sponsort met zijn drukkerij al jaren het concours. ,,Ik ken veel mensen die in het bestuur zitten en vind het belangrijk dat het evenement blijft voortbestaan. Voor de paardensport en voor Eindhoven. En als sponsor heb ik deze mensen uitgenodigd", wijst hij op zijn tafelgenoten. Gewoon, voor de gezelligheid. En inderdaad kom ik hier ook zakenrelaties tegen en dan praten we even bij."

Prinses Beatrix

Verderop zit Ali van de Pol met haar kleinzoon Max op schoot en familie om zich heen. Zij hoeft niet meer te netwerken, ze is bijna haar hele leven vertrouwd met paardensport. Haar schoonvader Jaap van de Pol was een van de oprichters van het concours hippique. ,,Weet je dat dat begon in het voetbalstadion aan de Aalsterweg? Daar hebben de prinsessen Irene en Beatrix en Prins Bernhard nog gereden!" Vandaag is ze trots op haar zonen. Henk heeft vanochtend zijn wedstrijd gewonnen, Bert-Jan werd achtste. En op Max. ,,Hij wordt ruiter", weet ze zeker. Mijn kleindochters moeten niets hebben van paarden."

De commotie over het WFFS-gen bij hengsten - als een hengst drager is van het gen, kan het veulen later dood worden geboren of snel bezwijken - die worden ingezet bij fokprogramma's is niet het gesprek van de dag. Toch wil fokker en paardenhandelaar Pieter Kersten uit het Limburgse Helden er wel iets over kwijt. ,,Ik ben voor mijn merries steeds op zoek naar een goede hengst. Dan moet het echt passen: het paard moet gezond zijn en een aanleg hebben voor springen." Natuurlijk is hij nu alert voor de kans dat een hengst het WFFS-gen draagt. Maar hij wil het ook wel relativeren. ,,Want áls dat zo is, wil het nog niet zeggen dat het wordt overgedragen. Hengsten waarvan nu blijkt dat ze al langer het gen dragen, hebben de afgelopen jaren nog voor veel gezonde veulens gezorgd." Kersten richt zijn aandacht weer op het concours. Vandaag rijdt zijn zoon Lars (18). ,,Hij is hier om ervaring op te doen. Op een prachtig, selectief parcours."