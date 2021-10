Community creëren met stukjes stof en quotes

,, She’s amazing” , vertelt Aniela over Joasia. ,,Ik wilde dit project heel graag met haar samen doen, omdat ze familie is en een goede designer is. Dit bracht ons letterlijk weer bij elkaar.” Aniela en Joasia komen oorspronkelijk uit Polen en wonen nu allebei in verschillende steden: Londen en Berlijn. Voor hun C ommunity Couture zijn ze voor het eerst in lange tijd weer samen en staan ze op de Dutch Design Week.

What matters?

,,We hadden ruim duizend kaarten meegenomen en bestempeld met de vraag ‘What matters?’ We dachten dat we genoeg hadden voor de hele week, maar ze waren na twee dagen al op”, lacht Joasia Fidler-Wieruszewska. ,,Mensen vinden het heel tof. En zeker kinderen komen hier graag. We creëren een community op deze manier en ruimte voor reflectie.” In hun kleurrijke project is een jasje te zien dat Aniela al voor een eerder community-project maakte. ,,Er zit 600 uur werk in, maar dat was het waard. Mensen reageren daar zo goed op, ze zijn echt onderdeel van het werk.”