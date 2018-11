Compensatie voor deel klanten Ennatuurlijk na rechtszaak in Eindhoven

Automobi­lis­ten gevraagd naar ervaringen op A50 Ve­ghel-Eindhoven

16:42 VEGHEL/EINDHOVEN - Wie regelmatig gebruikmaakt van de A50 Veghel-Eindhoven en ideeën heeft over de aanpak van de verkeersdrukte op die weg, kan meedoen met het onderzoek dat deze week van start gaat van SmartwayZ.nl. Dit is een innovatief programma over mobiliteit waar alle belanghebbenden in de regio aan meedoen, zoals het Rijk, de provincie, de gemeenten Meierijstad en Eindhoven, bedrijven en kennisinstellingen. Met het onderzoek willen zij ook de mening van de automobilist horen.