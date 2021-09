Complete metamorfose voor graffiti hall of fame, Berenkuil weer domein van Step in the Arena

Eindhoven­se zonnecam­per Stella Vita bijna klaar om de weg op te gaan: ‘Hij rijdt weer als vanouds, misschien nog wel beter zelfs’

24 september EINDHOVEN/PARIJS - De camper op zonne-energie van het Solar Team Eindhoven is gerepareerd en bijna gereed om in Frankrijk de weg op te gaan. Voor het zover is, gaan de studenten van de TU/e in Le Mans eerst nog wat testkilometers maken.