Computerchips minder in trek: chipdip ligt op de loer

Lange halen vroeg thuis voor PS­V-supporters van de ‘Heij­en-clan’ in Glasgow: ‘Zege maakt het compleet’

Ze kennen elkaar van het voetballen in Gemert, Boekel, Handel en Lieshout, maar vooral ook van de Europese ‘awaydays’ met PSV. Ook in Glasgow is er weer een stevige delegatie van de ‘Heijen-clan’ aanwezig. ,,Wij zijn van de lange halen vroeg thuis”, zegt Perry de Waard (27) met een grijns.

16 augustus