Computerhulp Seniorenweb in Eindhoven is terug van weggeweest

Iedereen vanaf 50-plus is welkom

In het Ontmoet & Groet Huys op de Jongemastate in de wijk Hanevoet ontvangen vrijwilligers, sinds 2018, rond de 150 tot 200 senioren. ,,Iedereen vanaf 50-plus uit de wijk is welkom. Of je nu eenzaam bent, een cursus wilt volgen of anderen wilt ontmoeten”, zegt Cornelis.