Computerprogramma Sim City 'op z'n Brainports’ moet complexe stadsplanning tastbaar maken

Knoop XL, het gebied bij station Eindhoven Centraal en Fellenoord in Eindhoven, en de slimme wijk Brainport Smart District in Helmond zijn de proefprojecten. De komende maanden worden die verder uitgewerkt. Uitgangspunt is ‘digital twinning’: het nabouwen van de stad (een ‘twin’ of tweeling) in de computer. In bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie wordt de techniek ook gebruikt: daar wordt de complexe vliegtuigmotor digitaal nagebouwd om virtueel te kunnen testen.