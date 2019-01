Computerspel Fortnite komt tot leven in Eindhoven

Vlak voor het startsignaal staat een drietal jongens in het midden van de zaal hun strategie te bespreken voor het volgende ‘potje’. ‘We claimen die chest!’, roept er een. Met ‘chest’ bedoelt hij een van de dozen die verspreid staan over de gymzaal, waar, met een beetje geluk, een speelgoedpistool in zit. Daarmee gaan de kinderen elkaar te lijf, terwijl het speelveld steeds kleiner wordt. Wie als laatst over is, wint het spel.