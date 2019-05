Concerti Fetti is een feest waar iedereen zichzelf kan zijn

Gespannen of huppelend. Aan de hand van een begeleider of zelfstandig. Sommige bezoekers van Concerti Fetti komen zelfs al dansend binnen voordat de muziek begonnen is. Voor de twintigste keer worden mensen met een beperking uitgenodigd in het Beursgebouw voor een concert speciaal afgestemd op hun wensen. ,,Ze mogen hier zelfs bepalen wie het podium betreden", vertelt organisator Meranda de Laat. ,,Iedereen mag een top vijf samenstellen. Daarin staan vaak populaire, Nederlandstalige artiesten."

Prikkels

De feestavond is op nog meer vlakken afgestemd op mensen met een beperking. ,,Op het eerste oog lijkt dit een normaal concert maar onze doelgroep heeft vaak last van overprikkeling, daar houden we rekening mee. De lichten zijn gedimd en het geluid staat zachter. Je zult bij dit concert geen laserstralen of stroboscopen tegenkomen. Er zijn stavakken om de vele mensen in een rolstoel goed kwijt te kunnen en iedereen de ruimte te geven." 150 vrijwilligers zorgen bovendien voor extra begeleiding.

Bij Concerti Fetti kan heel veel. Zo beklimmen bezoekers geregeld het podium om met hun favoriete artiest mee te dansen of zelfs te zingen. Er wordt polonaise gelopen en heen en weer gesprongen. Maar ook van een bezoeker met koptelefoon en drumstokjes zonder trommel wordt helemaal niet raar opgekeken. Dat maakt Concerti Fetti zo'n fijn feest, vindt Cor Janssen van het Thomashuis in Helmond. Samen met zijn vrouw woont hij samen met acht mensen met een verstandelijke beperking. ,,Of iemand nou schreeuwt of in een rolstoel zit, dit is een feest waar iedereen zichzelf kan zijn. Vaak is het ook een reünie van mensen die elkaar van school of dagbesteding kennen."

Prins

Grote vreugde is er onder de bezoekers als ook Frans Bauer even zijn gezicht laat zien. ,,Daar heb ik vier cd's van!", roept een jongen om vervolgens helemaal los te gaan. Ondertussen danst Nienke Stevens wel heel knus met een andere jongen. Of dat haar vriend is? ,,Nee, dat is mijn prins. Prins Sjors.", zegt ze lachend om vervolgens op te gaan in één van de vele polonaises.

De held van de avond is echter Peter Nieuwkerke. Midden in een nummer van Django Wagner beklimt hij het podium en jat de microfoon. Al snel wordt vriendin Angela op het podium erbij geroepen. ,,De hele zaal is nu mijn getuige", meldt hij triomfantelijk voor hij op één knie zakt. Bij Concerti Fetti kan namelijk alles.