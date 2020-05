Concertzalen in Eindhoven naarstig op zoek naar alternatieven in het ‘nieuwe normaal ’

Theaters, bioscopen en concertzalen mogen vanaf 1 juni dertig mensen per zaal ontvangen, inclusief personeel en artiesten. Toch is het nog onduidelijk of het Muziekgebouw in Eindhoven vanaf die dag kleinschalige optredens gaat programmeren. ,,Dat is welhaast niet haalbaar, maar we proberen het wel”, aldus Wim Vringer, directeur van het Muziekgebouw.



Analyse TU/e



Medewerkers van de TU/e maken momenteel een analyse van de situatie in het Muziekgebouw. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de concertzaal per 1 juni 30 of (per 1 juli) 100 bezoekers per voorstelling kan ontvangen. Wat is bijvoorbeeld de ideale routing in de foyers en bij de toiletten? Waar in de zaal kunnen bezoekers plaatsnemen? Met behulp van simulaties en gemaakte opnamen proberen de faculteiten wiskunde en data science een antwoord te geven op deze en andere vragen. Daarbij krijgen ze ondersteuning van hun collega’s van bouwkunde en akoestiek. ,,Zij deden altijd al metingen bij ons, dus ze weten veel van onze accommodatie”, aldus Vringer.

Voordeurconcerten

Volledig scherm Stadsdichter en muzikant Iris Penning © Sofie Gheysens Het Muziekgebouw is zelf ook bezig met het ontwikkelen van scenario’s voor concerten in de nieuwe 1,5 metersamenleving. Daarbij wordt ook gekeken naar optredens in onder meer de Paterskerk, de Kapel en mogelijke verplaatsing van concerten (met zitplaatsen) naar het Klokgebouw.

En vanaf maandag wordt gestart met een reeks wekelijkse ‘voordeurconcerten’. Het Muziekgebouw stuurt een keur aan artiesten de straat op, letterlijk, want iedere week wordt een andere Eindhovense straat muzikaal in het zonnetje gezet.



Maandag 18 mei tussen 19 uur en 20 uur wordt afgetrapt met Björn van der Doelen, Iris Penning, Jeroen Kant, Marjolein Meijers & Walter Kuijpers. De exacte straat blijft nog even geheim, omdat de organisatie aan de coronamaatregelen wil voldoen en er niet teveel mensen mogen samen komen. De krant zal hiervan live videoverslag doen via ed.nl.

De Effenaar

Voor De Effenaar was het aanvankelijk onduidelijk of de zaal 1 juni - met dertig mensen - weer open zou mogen, omdat ze niet ‘seated’ zijn, in tegenstelling tot het Muziekgebouw. ,,Het lijkt erop dat we iets zouden mogen”, zegt directeur Jos Feijen. Maar de popzaal veegde al eerder tot 1 september de agenda leeg, en veel zal daar niet aan veranderen. ,,Tot 1 september gaan we in ons gebouw geen nieuwe evenementen organiseren. Financieel en logistiek gaat dat niet werken. We hebben nu wel elke dag een streaming concert tijdens de Isolation Sessions, zonder publiek. Wellicht dat we daar vanaf 1 juni misschien wat publiek toelaten, bijvoorbeeld 10 of 20 man.”

Ook onderzoekt De Effenaar of het mogelijk is om iets op terrassen te organiseren, bij de Effenaar zelf, bij het Wasven, waar ze elk jaar een festival organiseren, of wellicht elders in de stad. Op langere termijn wordt gedacht aan meer (betaalde) streaming events van bekendere artiesten. ,,Dat zou een verdienmodel kunnen zijn, mensen raken er nu langzaam aan gewend om ook te betalen voor een online evenement.”