Congres citymarketing: De keerzijde van toeristisch succes

ATM in Oirschot in handen van toeleveran­cier KMWE in Eindhoven

9:41 EINDHOVEN/OIRSCHOT - KMWE Group in Eindhoven heeft oppervlaktebewerker ATM in Oirschot overgenomen. KMWE is vrijdag overeen gekomen met eigenaar Birdie Beheer om 100 procent van de aandelen over te nemen. Voor welk bedrag dit gebeurt wordt niet vrijgegeven. KMWE neemt alle activiteiten en de 65 werknemers van ATM over.