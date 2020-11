Congres TU/e: Trends en ontwikkelingen in Brainportregio

Het zijn maar wat vragen die onderzoek betreffen waar op de Technische Universiteit Eindhoven aan gewerkt wordt. Op de ‘EAISI-summit 2020' maandag- en dinsdagmiddag ligt de nadruk op de interactie tussen mens en machine. Zowel studenten en onderzoekers als mensen uit de industrie geven daarop een toelichting. EAISI staat voor Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute.

Kleine presentaties

De TU/e wil graag aandacht geven aan de trends en ontwikkelingen in het Brainportgebied. De bijeenkomst is wel in het Engels.

Bij een gewoon congres is de zaalcapaciteit leidend. In coronatijd is dat niet zo. Het is een van de weinige voordelen dat het congres online te volgen is. Iedereen kan daarom aansluiten.

Er zijn ook van te voren opgenomen kleine presentaties van een minuut te zien van studenten en onderzoekers waarna het mogelijk is hen rechtstreeks vragen te stellen over hun onderzoek. Het is de bedoeling van de TU/e dat de bijeenkomst niet abstrat is, maat dat iedereen het ook kan volgen.

Formule I

Zo vertelt student Dennis Gubbels van University Racing Eindhoven over Formule I en het Formule-racen voor studenten. Hij bouwt met zijn team racewagens die steeds harder en efficiënter rijden. Het team rijdt mee in wedstrijden in heel Europa, hoewel dat nu door corona even stil ligt.

Inschrijven kan (gratis) dit weekeinde. Meer info: tue.nl/summit