Container vol? Zak ernaast! Bijzetten van afval is probleem in Stratum

EINDHOVEN - ,,Wat doe je als de plasticcontainer vol is? Dan dump je jouw zakje er gewoon voor en zet je er ook nog even die twee matrassen en een kapotte tv erbij."

Een van de buurtbewoners rond het Gerardusplein, plaatste op 3 januari deze tekst met een foto van de rotzooi erbij op de Facebook pagina ‘Buurt-deel-markt Gerardusplein'. Haar advies lijkt even simpel als onhaalbaar: ,,Laten we samen a.u.b. de buurt netjes houden!” Een van de voordelen van sociale media is dat je snel een beeld krijgt van hoe mensen over een bepaald probleem denken. Maar of hiermee ook snel oplossingen gerealiseerd worden, is nog maar de vraag.

Volledig scherm Afvalzakken bij volle containers in de Eindhovense Roostenlaan. © Wim Raaijmakers In eerste instantie wijzen de Stratumse buurtbewoners op Facebook, naar de gemeente of de afvalinzamelaar. Die zouden verantwoordelijk zijn voor het tijdig opruimen van de rommel. Een greep uit de reacties van wijkbewoners: ,,Heb je het al gemeld via de Buiten-Beter app? Hopelijk wordt het dan snel opgeruimd." En deze: ,,Nou niet normaal hè! En de plasticcontainers zaten niet eens vol... de AH is de zakken in de containers gaan doen. Werkelijk asociaal!”



Waarop deze reactie volgt: ,,Oké het is een bende en je weet niet van wie, maar niemand neemt het initiatief om er iets aan te doen. Wil je het netjes hebben dan moet je er ook iets aan doen, ook als anderen het vertikken." En een waarschuwing: ,,Niet gaan klagen als er muizen en rattenoverlast van komt."

Afval verplaatsen naar eigen opslag

Een van de teamleiders van de Albert Heijn aan de Roostenlaan zegt er het volgende over: ,,Op het Mimosaplein zijn in verband met de vernieuwing van de bestrating twee plasticcontainers nu tijdelijk weggehaald. Bij het Gerardusplein staan er nu twee extra maar dat weten veel mensen waarschijnlijk niet. Wanneer er te veel zakken naast de containers komen te liggen, nodigt dat kennelijk uit om er ook grofvuil bij te zetten. Dat willen we echt niet voor onze winkel hebben en dus verplaatsen we het even naar onze eigen afval opslag."

Er komen op de Facebookpagina nog meer tips vanuit de wijkbewoners. ,,Er zouden meer containers geplaatst moeten worden. Ik rijd al twee dagen rond met zakken plastic in de auto!" En: ,,Zet je gps aan als je de Beter-Buiten app gebruikt."

Geef het goede voorbeeld

Frans van Strijp, directeur bij afvalverwerker Cure weet dat de zogenaamde 'bijzet' een landelijk probleem is: ,,Als ik de oplossing zou hebben, dan was ik vanaf morgen gastspreker bij veel gemeentes in Nederland. We streven ernaar de afvalcontainers goed te onderhouden en leeg te maken nog voordat ze vol zitten. Mijn advies is om te blijven melden via de Buiten-Beter app, omdat we op die manier snel voorrang kunnen geven aan plaatsen waar het de spuigaten uitloopt. Het beste advies is meteen het simpelste: geef het goede voorbeeld en zet nooit bij als een container vol is."