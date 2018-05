Controverse over stijging kosten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN - De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) moet op wat zuiniger voet gaan leven. Een stijging van de kosten van deze regionale overheidsdienst met meer dan twee procent is uit den boze, vindt de Eindhovense gemeenteraad, één procent is meer dan genoeg.

Eindhoven betaalt samen met de twintig andere gemeenten in Zuidoost-Brabant de rekening voor wat in politiek spraakgebruik de Odzob is gaan heten. Deze overheidsdienst, waar 180 mensen werken, is de opvolger van de regionale milieudiensten. De dienst gaat over het verlenen van milieuvergunningen en controle op naleving van de regels daarin.

Het is met name de Eindhovense PvdA-fractie in de gemeenteraad al enkele jaren een doorn in het oog dat de rekening die de Odzob aan de eenentwintig deelnemende gemeenten presenteert alsmaar stijgt, meestal met zo'n twee procent per jaar.

Afdwingen

,,In een tijd dat we overal de broekriem moeten aanhalen, is dat onverantwoord", stelt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. ,,Het kan ook bij de Odzob best wat zuiniger. En als ze dat zelf niet doen daar, dan moeten wij dat maar afdwingen."