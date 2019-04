Coppie Koffie brengt de wijkagent in Eindhoven dichterbij

,,We zoeken meer nabijheid in de wijk en willen de verhalen van de inwoners horen", zegt Gideon Goudriaan (politie Oost-Brabant). ,,We hebben natuurlijk al wijkagenten en bureaus, maar de drempel is bij die twee vaak nog te hoog." Hij is zelf al enthousiast over het idee. ,,Ik vind dit gaaf. Ik vind het altijd leuk om van mensen te horen wat ze vinden en hoe we hun wijk beter kunnen maken. En een lekker kopje koffie maakt sowieso de tongen los."