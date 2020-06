'Copy Paste' in TAC Eindhoven: spannende visuele belevenis

Economia van Baltan: dit is dé tijd voor een nieuwe ‘heartset’

13:01 EINDHOVEN - De wetten van economie zijn in beton gegoten. Terwijl onze levens erdoor beïnvloed worden, hebben we er geen grip op. De vraag of dat echt zo is, is een uitgangspunt van Economia, dat vanaf 25 juni voor de tweede keer plaatsvindt.