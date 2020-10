Cor Sprengers (85) uit Eindhoven: ‘Zolang ik blijf drijven, blijf ik ook zwemmen’

In de oorlog boden de ouders van Sprengers in hun huis aan de Iepenlaan een jaar lang onderdak aan ‘tante Mientje’; een Joodse vrouw. ,,Vlak achter ons woonde een NSB’er en ietsje verderop een Duitse officier. Mijn broer en ik waren heel jong en moesten dus goed oppassen dat we haar niet zouden verraden. Een jaar lang moesten wij onze mond houden.” Lachend: ,,Daarom dat ik nu zo veel praat.”