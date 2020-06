Cordon sanitaire rond Eindhovense LPF niet zonder risico

EINDHOVEN - Door een gebrek aan politiek fatsoen is de LPF in de Eindhovens gemeenteraad vrijwel alleen komen te staan. De vraag is of de partij van Rudy Reker en Tjerk Langman daar juist geen garen bij zal spinnen.

De Eindhovense gemeenteraad heeft woensdagavond een cordon sanitaire opgetrokken rond de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Het was slikken of stikken voor de LPF, en de partij van Rudy Reker en Tjerk Langman heeft voor het laatste gekozen: beide raadsleden wensen zich niet te schikken naar de mores en fatsoenregels die een zeer ruime meerderheid van de Eindhovense politiek ook de LPF wil opleggen.

De enige logische consequentie van dit harde en verhitte debat is dan ook dat samenwerking met de LPF-fractie in de Eindhovense raad de komende twee jaar volledig uitgesloten is. Want anders komt de geloofwaardigheid van deze alliantie tegen de populisten van de LPF zelf op het spel te staan. En dat kan niet de bedoeling zijn geweest van de opmerkelijke en hoogst ongebruikelijke actie woensdag.

Polariseren

De vraag is alleen of de fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, D66, SP, 50Plus, ChristenUnie, Denk en Leefbaar Eindhoven door de LPF in een isolement te plaatsen niet het tegenovergestelde bereiken van wat ze beogen. Namelijk een LPF die stopt met polariseren, met name in berichten op Facebook en Twitter. Een gewoonte van de LPF als het gaat om met name buitenlanders, vluchtelingen en Zwarte Piet die deze tien partijen al veel langer een doorn in het oog is.

De LPF is door hen daarmee nu wel in de rol van underdog gemanoeuvreerd, en het valt niet uit te sluiten dat de partij daar garen bij gaat spinnen. De partij legt de gezamenlijke actie van deze tien fracties, goed voor 39 van de 45 raadszetels, niet voor niets uit als een poging de LPF monddood te maken en zo deze nazaten van Pim Fortuyn het recht op vrije meningsuiting te ontnemen.

Ziende blind

Dat is iets wat bovendien koren op de molen is van de op dit vlak overgevoelige achterban van deze partij. Niet voor niets zei fractievoorzitter Rudy Reker woensdag dat zíjn partij de waarheid spreekt, en dat andere raadsleden ziende blind en horende doof zijn en zo de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Het is nogal geen beschuldiging.

Net zoals de aantijgingen van Reker aan het adres van een afwisselend geëmotioneerde en geagiteerde burgemeester John Jorritsma ook van een uitzonderlijk zwaar kaliber waren. Het door Reker opgeworpen beeld van een liegende en bedriegende intrigant Jorritsma zal door nauwelijks iemand herkend worden - behalve in de LPF-achterban dan.

Hele grote broek

Reker haalde zelfs de bijbel, Jezus en Judas van stal om zijn gelijk aan te tonen, en trok daarmee dit keer een wel hele grote broek aan - veel te groot zelfs. Voor de andere partijen - uitgezonderd Ouderen Appèl en de eenpitters Mary-Ann Schreurs en Henri de Leeuw - het ultieme bewijs dat ze dit debat terecht waren aangegaan.