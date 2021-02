Corona: aantal mensen in ziekenhuis wil in Zuidoost-Brabant nog maar niet omlaag

Eindhovens ereburger Willem Sterenberg (1934-2021) kende iedereen in de wijk

10:54 EINDHOVEN - Eindhovens ereburger Willem Sterenberg (86) is vorig week woensdag overleden. Sterenberg is van 1980 tot 2008 voorzitter geweest van de wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt. Voor zijn tomeloze inzet is hij in 2008 benoemd tot ereburger van Eindhoven toen hij afscheid nam van zijn wijkraad. ,,Een titel waar hij erg trots op was”, zegt Frans Noldus, oud-lid van de wijkraad.