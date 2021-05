Corona: aantal nieuwe besmettingen in Zuidoost-Brabant wil maar niet dalen

Na weken van groei zijn de cijfers in Eindhoven en Helmond weer wat gunstiger. Zoals dat ook geldt voor Someren, Gemert-Bakel, Best, Oirschot, Veldhoven en Cranendonck. In Asten, Deurne, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Bladel en Waalre was daarentegen sprake van een toename. In de overige gemeenten was de situatie vrijwel stabiel.