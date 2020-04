Corona-etiquette: hoe te gedragen in barre tijden?

Waken in verpleeg­hui­zen Archipel weer mogelijk

12:36 EINDHOVEN - Met een versoepeling van het bezoekverbod is het in verpleeghuizen van Archipel sinds deze week weer mogelijk om continu bij een stervende geliefde te zijn. Om het zogenoemde waken toe te staan, is de tijdslimiet voor bezoek opgeheven, zegt een woordvoerster. ,,Medemenselijkheid’’, noemt ze als reden.